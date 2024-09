POL-PDPS: Diebstahl eines eScooters

Zweibrücken (ots) - Am 14.09.2024 kam es um ca. 15:45 Uhr im Fashion Outlet, im dortigen Geschäft "Under Armour" zu einem Ladendiebstahl. Eine Mitarbeiterin des Stores konnte einen 18-jährigen Mann dabei beobachten, wie er an einer Jacke im Wert von 76,99 Euro die Sicherung entfernte und die Jacke anschließend in seine mitgeführte Tasche steckte. Danach verließ der Mann das Geschäft, wurde durch den Sicherheitsdienst des Outlets aufgegriffen und der Polizei ...

