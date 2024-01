POL-GT: Versammlungen in Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück angezeigt

Gütersloh (ots) - Langenberg (MK) - Am Mittwochabend (24.01., 22.25 Uhr) lösten bislang unbekannte Einbrecher den Alarm in einem Lebensmittelmarkt an der Hauptstraße in Langenberg aus. Den Tätern gelang es noch vor dem Eintreffen der Polizeikräfte in Richtung Wiedenbrücker Straße/ B55 zu flüchten. Zuvor verschafften sich die Einbrecher Zutritt in den Markt und ...

