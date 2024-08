Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (300/2024) Unfall mit vier Lkw am Stauende auf der A38 - Zwei Lkw brennen komplett aus, eine Person leicht verletzt

Göttingen (ots)

A38, Gemarkung Friedland, zwischen den Anschlussstellen Friedland und Arenshausen, Fahrtrichtung Halle

06. August 2024, 17:00 Uhr

FRIEDLAND (ms) - Am vergangenen Dienstagnachmittag (06.08.24), gegen 17:00 Uhr, kam es am Stauende auf der A38 zu einem Unfall mit vier Lkw. Zwei Lkw brannten an der Unfallstelle komplett aus. Ein Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.

Ersten Informationen zufolge befuhren vier Lkw hintereinander den rechten Fahrstreifen auf der A38 in Richtung Halle. Kurz hinter der Anschlussstelle Friedland staute sich der Verkehr.

Drei Lkw konnten rechtzeitig anhalten, ein 44-jähriger Lkw-Fahrer erkannte das Stauende aus bislang unbekannten Gründen zu spät und kollidierte mit den Lkw.

Die Lkw wurden durch die Kollision in einander geschoben. Dabei gerieten zwei Lkw in Brand. Die Fahrer konnten ihre Lkw rechtzeitig verlassen.

Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Die A38 musste, aufgrund des Brandes und der starken Rauchentwicklung, in beide Richtungen mehrere Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde an den Anschlussstellen Friedland und Arenshausen (Thüringen) abgeleitet.

Der 44-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Aus dem Landkreis Göttingen und den angrenzenden Bundesländern Hessen und Thüringen waren über 100 Rettungskräfte eingesetzt.

Verkehrsteilnehmende, welche zwischen den Anschlussstellen im Stau standen, wurden durch die Einsatzkräfte von der A38 geleitet.

Die Sperrung in Richtung Göttingen wurde gegen 23:15 Uhr aufgehoben.

Die Fahrbahn in Richtung Halle bleibt, wegen Sanierungsarbeiten, bis voraussichtlich Donnerstag (08.08.24), ca. 09:00 Uhr, gesperrt.

Der Verkehr nach Halle wird an der Anschlussstelle Friedland umgeleitet.

