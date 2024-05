Polizei Dortmund

POL-DO: "Zusammenstehen - Mit einem starken WIR die Demokratie stärken" war das Motto des diesjährigen Tages der Werteorientierung des Polizeipräsidiums Dortmund

Wie auch in den letzten drei Jahren fand dieser besondere Tag für die Dortmunder Polizei am Tag des Grundgesetzes, dem 23. Mai statt. Dieses Jahr allerdings ein besonders feierlicher Tag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, denn sie feierte ihren 75. Geburtstag. Am 23.05.1948 war die Geburtsstunde des Grundgesetzes, das nicht nur alle individuellen Freiheitsrechte unserer Demokratie seither sichert, sondern auch die Grundlage für gelebten Frieden seit 75 Jahren in Deutschland ist. Dass aber unsere Demokratie kein Selbstverständnis ist und bleibt, zeigen gegenwärtig vielfältig erkennbare verfassungsfeindliche Strömungen bis hin zu direkten Angriffen auf Amts- und Mandatsträgerinnen und -träger in Ausübung ihrer Funktionen. "Das OVG Münster hat gerade die Einstufung einer politischen Partei, als rechtsextremistischen Verdachtsfall durch das Bundesamt für Verfassungsschutz, bestätigt. Diese Entscheidung zeigt, wie wachsam und sensibel wir sein müssen, wenn es um den Schutz unserer Demokratie geht", so Gregor Lange weiter. "Den Tag der Werteorientierung nutzen wir im Polizeipräsidium jedes Jahr, um zu erinnern, wie wertvoll unser demokratisches Leben und die Freiheit in einer bunten, diversen und vielfältigen Gesellschaft leben zu dürfen sind." "Für die Polizei ist der Schutz unserer Demokratie eine ganz besondere Aufgabe, denn meine Mitarbeitenden haben sich mit ihrem Diensteid dazu verpflichtet", so Polizeipräsident Gregor Lange. "Ich schwöre/ich gelobe, dass ich das mir übertragene Amt nach bestem Wissen und Können verwalten, Verfassung und Gesetze befolgen und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde," so der Diensteid der Polizei NRW. Der 4. Tag der Werteorientierung der Polizei Dortmund fand zum ersten Mal nicht im Polizeipräsidium, sondern im Keuning-Haus in der Dortmunder Nordstadt statt. Hier erwartete die Mitarbeitenden des Polizeipräsidiums über den Tag hinweg ein interaktives Konzept. Neben unterschiedlichen Führungen durch die Nordstadt mit verschiedenen Kooperationspartnerinnen und -partnern, wurden Mitmach-Workshops, eine Wanderausstellung über die Zuwanderungsgeschichte von Bewohnerinnen des Borsigplatzes sowie ein Mini-Kino mit Kurzvideos zum Thema "Vielfalt", aber auch eine Lese-Ecke mit themenbezogener Literatur und Selbstlern-Plattformen angeboten. Das Herzstück der Veranstaltung bildete ein Podiums-Talk, zu dem Polizeipräsident Gregor Lange neben den Leiter des Staatsschutzes des PP Dortmund, Herrn Kriminaldirektor Denis Andric, Prof. Dr. Till Immich (HSPV NRW), Herrn Pfarrer Stiller (Referat für gesellschaftliche Verantwortung ev. Kirchenkreis Dortmund, Jannik Willers (Multikulturelles Forum e.V.) auch eine Polizeibeamtin und einen Polizeibeamten aus seiner Behörde eingeladen hatte. Die Moderation zum Thema "Polizei als Demokratieschützerin" erfolgte von Zeynep Kartal (Multikulturelles Forum e.V.). Neben einem Blick auf die deutsche Geschichte beleuchtete der Talk aktuelle Entwicklungen in unserer Gesellschaft, erkennbare Spannungsfelder in der Bevölkerung, die bevorstehenden Europawahlen und den notwendigen Schutz der Demokratie, mit den jeder und jedem Einzelnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten.

