Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (298/2024) Unfallflucht in Diemarden - Zwei geparkte PKW beschädigt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Gemeinde Gleichen, Ortsteil Diemarden, Lange Straße

01. August 2024, zwischen 04:00 Uhr und 09:00 Uhr

GEMEINDE GLEICHEN (ms) - In der Ortschaft Diemarden (Landkreis Göttingen) wurden in der "Langen Straße" am vergangenen Donnerstag (01.08.24), zwischen 04:00 Uhr und 09:00 Uhr, zwei geparkte Pkw von einem unbekannten Fahrzeug beim Vorbeifahren beschädigt. Der Unfallfahrer flüchtete vom Unfallort.

Ersten Informationen zufolge wurden ein weißer VW und ein weißer Opel am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellt.

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug touchierte die beiden Pkw.

Der VW wurde am linken Kotflügel und der Hinterachse erheblich beschädigt. Am Opel entstanden an der linken Fahrzeugseite Lackkratzer.

Die Höhe der Sachschäden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich bei der ermittelnden Polizeistation Friedland unter der Telefonnummer 05504 94982-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell