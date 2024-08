Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (299/2024) Unbekannte entwenden Bagger von Baustelle in Reinhausen - Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Gemeinde Gleichen, Ortsteil Reinhausen, Am Rischenplatz

Freitag, 02. August 2024, 16:00 Uhr - Montag, 05. August 2024, 06:40 Uhr

GEMEINDE GLEICHEN (ms) - Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Freitag (02.08.24), 16:00 Uhr, und Montag (05.08.24), 06:40 Uhr, einen Bagger von einer Baustelle in der Straße "Am Rischenplatz" in der Gemeinde Gleichen, Ortsteil Reinhausen (Landkreis Göttingen).

Die Ermittlungen dauern an.

Ersten Informationen zufolge betraten Unbekannte das freizugängliche Baustellengelände und entwendeten einen gelben Bagger der Marke Wacker Neuson, Typ WL 25. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Baumaterialien wurden mutmaßlich nicht entwendet.

Die Schadenshöhe liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei fragt:

Wer hat im Zeitraum zwischen dem 02.08.24 und 05.08.24 verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet und kann Hinweise auf die unbekannten Täter geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die ermittelnde Polizeistation Gleichen unter der Telefonnummer 05592 927420 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell