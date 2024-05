Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus Gemeinschaftskeller

Jena (ots)

Die Eigentümerin eines E-Bikes konnte ihre Fahrt am Mittwochabend nicht beginnen. Als sie den Gemeinschaftskeller des Mehrfamilienhauses im Musäusring betrat, stellte sie den Diebstahl ihres ca. 1000 EUR wertvollen Rades fest. Bislang unbekannte Langfinger begaben sich im Zeitraum der vergangenen zwei Wochen in den Keller und entwendeten das Fahrrad. Die Polizei in Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.

