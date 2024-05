PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: PRESSEMELDUNG von Samstag, 25.05.2024, 10:30 Uhr bis Sonntag, 26.05.2024, 13:00 Uhr

Hofheim (ots)

Straftaten

Räuberischer Diebstahl im Rewe

Tatzeit: Samstag, 25.05.2024, 19:20 Uhr

Tatort: 65760 Eschborn, Rathausplatz (Rewe)

Ein bislang unbekannter Täter begab sich mit zwei weiteren Personen in den REWE-Markt. Dort entnahm er aus den Verkaufsregalen zwei Flaschen Waschmittel und zwei Würstchenpackungen. Diese verstaute er in seinem mitgeführten Rucksack und begab sich mit den beiden weiteren Personen in Richtung des Kassenbereichs. Dort bezahlten die beiden weiteren Personen ihre Waren, während der Täter zunächst nur danebenstand. In der Folge verließ er den Kassenbereich und begab sich in Richtung des Ausgangs. Dort wurde er vom Filialleiter im Außenbereich des REWE-Marktes angesprochen. Als der Filialleiter sich den Inhalt des Rucksacks anschauen wollte, versetze der Täter dem Filialleiter einen Kopfstoß vor seine Stirn. Daraufhin wurde eine weitere unbekannte Person auf den Streit aufmerksam und trennte beide Parteien. Der Täter sowie seine beiden Begleiter verließen die Örtlichkeit daraufhin in Richtung der Unterortstraße. Der Filialleiter kennt den Täter bereits, jedoch nur vom Sehen, namentlich sei dieser nicht bekannt. Der Wert des Stehlgutes beträgt ca. 25 EUR.

Beschreibung Täter:

- männlich - Ca. 40 Jahre alt - Glatze - Untersetzt - Ausländische Mundart (vermutlich russisch oder ukrainisch) - Weißes T-Shirt mit dunklem Aufdruck - Grüne kurze Hose

Die beiden weiteren Personen konnten lediglich wie folgt beschrieben werden:

- männlich - Ca. 175cm - Kurze Haare - Ausländische Mundart (vermutlich russisch oder ukrainisch) - Blaues T-Shirt und kurze Hose - Helle Sportschuhe

Die zuständige Polizeistation in Eschborn nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196/9695-0 entgegen.

Köperverletzung im Freizeitpark

Tatort: 65830 Kriftel, Freizeitpark

Tatzeit: Freitag, 24.05.2024, 22:00 Uhr

Der Geschädigte wird durch einen bislang unbekannten Täter im Freizeitpark Kriftel geschlagen. Der Täter schlägt dem Geschädigten einmal mit der flachen rechten Hand gegen den Hinterkopf, wovon der GS Kopfschmerzen hat. Ein weiterer Täter drohte dem Geschädigten anschließend. Danach flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung.

Beschreibung Täter 1:

- männlich - ca. 180 cm groß - ca. 20 bis 25 Jahre alt - dünne Statur und Muskeln - kommt aus dem Afghanistan - lockige dunkle Haare - Vollbart

Beschreibung Täter 2:

- männlich - ca. 170-175 cm groß - ca. 20 bis 21 Jahre alt - dünne, normale Statur, bisschen Muskeln - kommt aus dem Afghanistan - lange dunkle Haare zur Seite gekämmt. Manchmal macht er sie auch nach hinten - Bart

Die zuständige Polizeistation in Hofheim nimmt sachdienliche Hinweise unter 06192/2079-0 entgegen.

Zwei Diebstähle von Lenkrädern

Tatort: 65824 Schwalbach am Taunus, Brandenburger Straße / Mecklenburger Straße Tatzeit: Freitag, 24.05.2024, 18:30 Uhr bis Samstag, 25.05.2024, 10:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus zwei abgestellten Fahrzeugen (1 grauer BMW 120i und 1 schwarzer BMW 420i) jeweils das Lenkrad. Hierbei schlug er eine Scheibe mittels einem unbekannten Werkzeug ein. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Das Stehlgut wird insgesamt auf ca. 1000 EUR geschätzt. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf ca. 600 EUR geschätzt.

Die zuständige Polizeistation in Eschborn nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196/9695-0 entgegen.

Diebstahl aus Tiefgarage

Tatort: 65795 Hattersheim, Rossertstraße Tatzeit: Donnerstag, 23.05.2024, 10:00 Uhr bis Samstag, 25.05.2024, 12:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter verschafften sich mittels unbekannten Tatmittel Zugang zur Garage des Geschädigten. Dort entwendeten sie zwölf "Jack Daniels"-Flaschen, sowie acht Sommerreifen inklusive Felgen. Das Stehlgut wird auf ca. 1500 EUR geschätzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000 EUR geschätzt.

Die zuständige Polizeistation in Hofheim nimmt sachdienliche Hinweise unter 06192/2079-0 entgegen.

Diebstahl von Katalysator

Tatort: 65239 Hochheim am Main, Frankfurter Straße Tatzeit: Freitag, 24.05.2024, 19:00 Uhr bis Samstag, 25.05.2024, 09:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter demontiert auf bislang unbekannte Art und Weise den Katalysator des PKW (grauer Opel Astra) des GS und entwendet diesen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 EUR geschätzt. Der Wert des Katalysators wird auf ca. 1000 EUR geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die zuständige Dienststelle in Flörsheim unter der Rufnummer 06145/5476-0 entgegen.

Diebstahl eines Rollers

Tatort: 65439 Flörsheim am Main, Hauptstraße Tatzeit: Mittwoch, 22.05.2024 bis Donnerstag, 23.05.2024

Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Kleinkraftrad (schwarzer Qijang Roller) des Geschädigten aus dem Carport. Der Roller war gesichert durch das Lenkradschloss. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Wert des Rollers wird auf ca. 300 EUR geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196/2073-0 entgegen.

Einbruchsdiebstahl

Tatort: 65760 Eschborn, Im Speiergarten

Tatzeit: Mittwoch, 22.05.2024 bis Donnerstag, 23.05.2024

Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf unbekanntem Weg Zutritt zum Grundstück des Geschädigten. Dort nahmen sie einen tatorteigenen Stuhl zur Hilfe, um das Badfenster aufzuhebeln, welches gekippt war. Im Haus durchsuchten diese ein Regal und entwendeten ein Headset im Wert von ca. 100-150EUR. Anschließend versuchten die Täter durch die Terrassentür zu fliehen. Dabei wurde die Tür leicht beschädigt. Der Versuch misslang, weshalb die Täter das Tatobjekt durch das Fenster wieder verließen und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von 350 EUR.

Sachdienliche Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196/2073-0 entgegen.

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Tatort: 65182 Bad Soden, Freiligrathstraße Tatzeit: Sonntag, 26.05.2024, 01:31 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte das Fußgängertor an der Vorderseite eines Einfamilienhauses und verschaffte sich somit Zutritt auf das Grundstück. Sodann versuchte er das dritte Bodenfenster auf der Rückseite des Hauses aufzuhebeln. Dies misslang augenscheinlich. Der Täter flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 EUR.

Sachdienliche Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196/2073-0 entgegen.

Versuchte Einbruch in Hausmeisterzimmer

Tatort: 65719 Hofheim, Am Kreishaus

Tatzeit: Sonntag, 26.05.2024, 07:11 Uhr Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zu Zutritt zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses. Dort versuchte er die Tür zum Hausmeisterzimmer aufzuhebeln. Dies misslang jedoch und der Täter wurde bei Ausführung durch Anwohner gestört. Daraufhin flüchtete er in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 EUR.

Die zuständige Polizeistation in Hofheim nimmt sachdienliche Hinweise unter 06192/2079-0 entgegen.

Diebstahl eines Pedelecs

Tatort: 65760 Eschorn, Feldbergstraße

Tatzeit: Samstag, 25.05.2024, 17:15 Uhr bis Samstag, 25.05.2024, 17:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter entwendete auf unbekannte Art und Weise das Fahrrad (schwarz-weißes Pegasus Pedelec) des Geschädigten. Das Fahrrad stand unabgeschlossen in der Auffahrt des Wohnhauses. Der Wert des Stehlgutes wird auf ca. 3200 EUR geschätzt.

Die zuständige Polizeistation in Eschborn nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196/9695-0 entgegen.

Sachbeschädigung durch Brand

Tatort: 65824 Schwalbach am Taunus, Thüringer Straße Tatzeit: Sonntag, 26.05.2024, 01:51 Uhr

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde auf unbekannte Art und Weise ein Müllcontainer in Brand gesetzt. Vor dem Mehrfamilienhaus befinden sich mehrere Müllcontainer, wobei durch das Übergreifen der Flammen insgesamt drei Müllcontainer beschädigt wurden. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand lediglich Sachschaden an den Müllcontainern. An dem Mehrfamilienhaus entstand kein Sachschaden. Der Sachschaden wird auf ca. 600 EUR geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196/2073-0 entgegen.

Verkehrsunfälle

Unfallflucht mit leichtverletzter Kind

Unfallzeit: Samstag, den 25.05.2024, 13:58 Uhr Unfallörtlichkeit: 65719 Hofheim, Sindlinger Straße 33

Ein 83-jähriger Fahrzeugführer aus Frankfurt befuhr mit seinem Fahrzeug (grauer Peugeot 2008) die Straße Sindlinger Straße vom Schmelzweg kommend in Richtung Zeilsheimer Straße. Auf Höhe der Hausnummer 33 befindet sich eine Lichtzeichenanlage, welche zu diesem Zeitpunkt auf "ROT" geschaltet war. Ein 9-jähriger aus Kriftel befuhr mit einem Tretroller (Cityroller) den Radweg und beabsichtigte an der dortigen LZA die Straßenseite zu überqueren.

Zu diesem Zeitpunkt war die LZA für Fußgänger auf "GRÜN" geschaltet. Der Fahrzeugführer aus Frankfurt übersah allerdings, dass die Lichtzeichenanlage auf "ROT" geschaltet war und missachtete dieses. Er kollidierte anschließend mit dem Kind. Es entstand Sachschaden am Cityroller. Am Fahrzeug des Frankfurters konnten keine Beschädigung festgestellt werden. Das Kind leichtverletzt (Beule und Schürfwunden) wurde anschließend in das Krankenhaus nach Frankfurt Höchst verbracht. Die Mutter des Kindes konnte zeitnah verständigt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 70 EUR geschätzt.

Unfall mit leichtverletzter Person

Unfallzeit: Samstag, 25.05.2024, 15:03

Unfallörtlichkeit: 65760 Eschborn, L3005

Ein 37-jähriger aus Frankfurt mit seinem Fahrzeug (schwarzer Jaguar), ein 64-jähriger Fahrzeugführer aus Frankfurt mit seinem schwarzen Kia Ceed und ein 55-jähriger aus Frankfurt mit seinem grauen Fiat Ducato befuhren in genannter Reihenfolge die L3005, aus Richtung Eschborn - Mitte kommend, in FR BAB66. Verkehrsbedingt musste der Jaguar abbremsen, woraufhin der Fiat auf den Kia auffuhr. In Folge dessen stieß der Fiat gegen den Jaguar. Der Fahrer des Fiat und sein Mitfahrer verletzten sich leicht. Weiterhin verletzte sich der Fahrer des Kia leicht. Sämtliche PKW erlitten Sachschaden. Der Kia und der Fiat waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8500 EUR geschätzt.

Unfall mit eingeklemmter Person

Unfallzeit: 26.05.2024, 00:02 Uhr

Unfallörtlichkeit: B8 zwischen Kelkheim und Bad Soden

Ein 20-jähriger aus Königstein befuhr mit seinem PKW (schwarzer Mini) die B8 mit Ihrem Pkw aus Fahrtrichtung Kelkheim in Fahrtrichtung Frankfurt am Main auf dem rechten der beiden Fahrstreifen hinter einer 53-jährigen aus Seeheim-Jugenheim mit ihrem weißen Mini. Der 20-jährige Königsteiner fuhr etwa 100m hinter der Fahrzeugführerin aus Seeheim-Jugenheim. Dabei schätzte er den Abstand falsch ein und fuhr auf die Heckstoßstange auf. Etwa 50m nach dem Zusammenstoß kamen beide Fahrzeuge zum Stehen. Es wurde ein automatischer Notruf durch beide Fahrzeuge abgesetzt. Die Fahrerin des weißen Mini erlitt Schmerzen an beiden Beinen sowie im Bauchbereich und wurde durch den RTW in das Krankenhaus nach Bad Soden verbracht. Der Königsteiner blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Aufgrund von austretendem Öl, welches über etwa 40m auf der Fahrbahn verteilt wurde, wurde die Fahrbahn in Fahrtrichtung Frankfurt für die 3 Stunden gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30000 EUR geschätzt.

