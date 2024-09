Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfällen

Heilbronn (ots)

A6 / Heilbronn-Untereisesheim: Unfall am Stauende - Mann schwerverletzt

Der Fahrer eines Iveco Pritschenwagens kollidierte am Dienstagnachmittag auf der A6 mit dem Anhänger eines Lkws. Der Mann fuhr gegen 13 Uhr in Richtung Nürnberg und übersah vermutlich das Stauende kurz vor der Anschlussstelle Heilbronn-Untereisesheim. Hierdurch kollidierte der 7,5-Tonner mit dem Anhänger und der Iveco-Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Er erlitt schwere Verletzungen und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Anschließend wurde er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lkws blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die A6 musste zur Unfallaufnahme und Bergung voll gesperrt werden, weshalb eine Ausleitung an der Anschlussstelle Bad Rappenau eingerichtet wurde. Die Arbeiten dauern aktuell noch an, es konnte aber zwischenzeitlich ein Fahrstreifen freigegeben werden.

L1047/Möckmühl: Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen - Mann schwerverletzt

Am Dienstagnachmmittag kam es auf der L1047 bei Möckmühl zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 63-jähriger Fahrer eines VW fuhr gegen 12.45 Uhr von Neuenstadt in Richtung Möckmühl, als er auf Höhe der Habichtshöfe aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Im weiteren Verlauf kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Baum und dann mit einem Zaun. Der Mann war im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die L 1047 war während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für etwa zwei Stunden vollständig gesperrt. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 7.000 Euro geschätzt.

