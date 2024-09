POL-HN: Heilbronn: Schutzpolizeidirektion Heilbronn unter neuer Führung

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn: Schutzpolizeidirektion Heilbronn unter neuer Führung

Heilbronn

An der Spitze der Schutzpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Heilbronn gibt es eine neue Leiterin: Polizeidirektorin Eva Weispfenning erhielt am Montag, 23. September 2024, in Stuttgart von Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz ihre Bestellungsurkunde. Die 51-Jährige war zuletzt Leiterin der Führungsgruppe der Schutzpolizeidirektion und hatte die Dienstgeschäfte der Leitung der Schutzpolizeidirektion bereits im März 2023 kommissarisch übernommen. Eva Weispfenning, in Erlenbach geboren und aufgewachsen, trat nach ihrem Abitur im Jahr 1993 in den gehobenen Polizeidienst ein. Nach erfolgreichem Studium an der Fachhochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen verrichtete sie zunächst als frisch gebackene Polizeikommissarin ihren Dienst auf einer Dienstgruppe beim Polizeirevier Schwäbisch Hall. Nach zwei Jahren, im Jahr 2000, übernahm Eva Weispfenning den Posten der stellvertretenden Leitung des Polizeipostens Heilbronn Innenstadt und konnte hier bereits ihre Führungsqualitäten zeigen. Nur ein Jahr später wurde sie Dienstgruppenleiterin beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen. Es folgten weitere Führungspositionen bei der Landespolizeidirektion Stuttgart, den Polizeidirektionen Heilbronn, Tauberbischofsheim, und Böblingen. Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Leistungen konnte sie im Jahr 2005 das Studium zum Höheren Dienst an der Deutschen Hochschule für Polizei in Münster beginnen und im Jahr 2007 erfolgrich abschließen. Als Polizeirätin wurde ihr im Anschluss die Leitung des Polizeireviers 5 Ostendstraße beim Polizeipräsidium Stuttgart übertragen. Nach zwei Jahren in der Landeshauptstadt kehrte Eva Weispfenning im Jahr 2009 in die Region zurück und übernahm die Leitung des Polizeireviers Weinsberg. Diesen Posten hatte sie bis 2016 inne, ehe sie für zwei Jahre beim Landeskriminalamt Stuttgart tätig war und erfolgreich am 23. Führungslehrgang an der Führungsakademie des Landes in Karlsruhe teilnahm. Im November 2019 kehrte sie nach Heilbronn zurück und wurde mit der Leitung der Führungsgruppe der Schutzpolizeidirektion betraut. Eva Weispfenning übernimmt die Leitung der Schutzpolizeidirektion von Polizeivizepräsident Markus Geistler, der seit September 2024 die Leitung des Führungs- und Einsatzstabes beim Polizeipräsidium Heilbronn inne hat. "Mit Eva Weispfenning übernimmt eine äußerst erfahrene und kompetente Führungskraft mit regionalem Bezug die Leitung der Schutzpolizeidirektion. Sie hat in ihren bisherigen Positionen Führungsstärke und Weitsicht bewiesen und ich bin sicher, dass die Schutzpolizeidirektion unter ihrer Leitung weiterhin auf einem hohen Niveau arbeiten wird. Ich freue mich, das Amt in solch verlässliche Hände übergeben zu dürfen und wünsche ihr viel Erfolg bei den kommenden Aufgaben," so Polizeivizepräsident Markus Geistler nach der Einsetzung von Polizeidirektorin Eva Weispfenning.

