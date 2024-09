Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Verletzte bei Unfall in Buchen

Heilbronn (ots)

Buchen: Zwei Verletzte bei Unfall

Mit leichten Verletzungen mussten zwei Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall am Montagvormittag bei Buchen ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 11.45 Uhr war eine 41-Jährige mit ihrem Mini Cooper auf der Bundesstraße 27 aus Mosbach kommend in Richtung Buchen unterwegs. An der Abfahrt "Buchen Süd" ordnete sie sich ordnungsgemäß auf die Abbiegespur ein, übersah allerdings beim Abbiegevorgang den aus Richtung Walldürn kommenden Ford einer 49-Jährigen. Die Fahrzeuge kollidierten und waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Während der Bergung der Autos musste die Bundesstraße halbseitig gesperrt werden.

