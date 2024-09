Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Einbruch gesucht, versuchter Pkw-Diebstahl, mit fast drei Promille Unfall verursacht

Heilbronn (ots)

Aglasterhausen: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Unbekannte verschafften sich in der vergangenen Woche unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Aglasterhausen. Zwischen Sonntag, den 15. September, und Sonntag, den 22. September, gelangten der oder die Täter gewaltsam ins Innere des Gebäudes in der Straße "An der Klinge", durchsuchten alle Räumlichkeiten und nahmen Schmuck und andere Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro an sich. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum rund um den Tatort verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Aglasterhausen: Mit 2,9 Promille von der Fahrbahn abgekommen

Fast drei Promille zeigte der Atemalkoholtest eines Mannes am Samstagmorgen nach einem Unfall bei Aglasterhausen an. Kurz vor 8 Uhr war der 31-Jährige mit seinem Mercedes auf der Kreisstraße 3937 von Breitenbronn kommend in Richtung Aglasterhausen unterwegs. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Mercedes drehte sich um die eigene Achse und kollidierte mit einem Maschendrahtzaun. Hierbei entstand ein Schaden von circa 4.000 Euro. Der Mann entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, konnte aber kurz darauf von Polizisten einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass er vor Fahrtantritt dem Alkohol zugesprochen hatte, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von 2,9 Promille zeigte, musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Osterburken: Zeugen nach versuchtem Pkw-Diebstahl gesucht

Unbekannte versuchten am vergangenen Wochenende einen VW in Osterburken zu entwenden. Zwischen Samstagnachmittag, 15.30 Uhr, und Sonntagvormittag, 11.30 Uhr schlugen der oder die Täter die Seitenscheibe des in der Güterhallenstraße abgestellten Fahrzeugs ein und machten sich an der Elektrik zu schaffen. Da der Versuch das Auto zu starten scheinbar misslang, flüchteten der oder die Unbekannten ohne den VW. Wer hat im Tatzeitraum rund um die Güterhallenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell