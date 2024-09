Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Motorradfahrerin nach Unfall verstorben, Mann unter Alkoholeinfluss aber ohne Führerschein unterwegs, Zwei Frauen bei Verkehrsunfällen verletzt

Pfedelbach: Motorradfahrerin nach Unfall verstorben Die 44-jährige Motorradfahrerin, die am letzten Mittwoch bei einem Unfall bei Pfedelbach mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5867529) , ist am vergangen Freitag verstorben. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden wird mittlerweile auf 35.000 Euro geschätzt.

Künzelsau: Ohne Fahrerlaubnis aber unter Alkoholeinfluss unterwegs Am Sonntagabend wurde ein 37-jähriger Fahrzeugführer in Künzelsau in der Straße "Goldberg" einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung um 21.30 Uhr konnte festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da der Mann zusätzlich nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,8 Promille. Der 37-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Bretzfeld: 68-Jährige und 65-Jährige bei Verkehrsunfällen verletzt Am Samstagnachmittag ereignete sich in Bretzfeld unabhängig voneinander zwei Verkehrsunfälle bei denen zwei Frauen verletzt wurden. Die 68-jährige Fahrerin eines Fiat befuhr gegen 15 Uhr die Kirchstraße und missachtete an der Kreuzung mit der Burgwiesenstraße die Vorfahrt eines 37-Jährigen, der diese aus Richtung Rappach befuhr. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Etwa zeitgleich ereignete sich in unmittelbarer Nähe ein weiterer Verkehrsunfall. Eine 65-Jährige Rollstuhlfahrerin kam am Fußweg entlang der Burgwiesenstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den dortigen Graben. Durch den Sturz erlitt die Frau schwere Verletzungen, sie wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

