POL-HN: PRESSEMITTEILUNGEN des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.09.2024

Landkreis Heilbronn: Autos in Brand geraten, schwerverletzter Biker

Bad Rappenau: Zwei Autos in Brand geraten

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02.50 Uhr, wurden zwei Autos der Marken Daimler-Benz bzw. Mercedes-Benz in der Bahnhofstraße in Bad Rappenau stark beschädigt. Die als "Youngtimer" bezeichneten und über 30 Jahre alten Fahrzeuge vom Typ 300 CE bzw. 300 TE waren auf dem Parkplatz beim Schlosspark abgestellt. Vermutlich brach im Motorraum eines der Fahrzeuge aus noch unbekannter Ursache ein Brand aus. Das Feuer griff anschließend auf das danebenstehende Auto über. Obwohl die Feuerwehr schnell am Brandort eintraf, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 25 000 Euro.

Löwenstein: Biker bei Unfall schwer verletzt

Am Samstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, war ein 27-jähriger Honda-Lenker mit seinem Krad auf der B 39 von Wüstenrot in Richtung Löwenstein unterwegs. Kurz vor der Einmündung der L 1066 geriet er in einer scharfen Rechtskurve ins Schleudern und stürzte. Das Krad prallte dabei gegen einen entgegenkommenden Pkw BMW. Dabei erlitt der 27-Jährige schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 43-jährige Fahrer des BMW blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 7 500 Euro. Aufgrund von ausgelaufenem Öl am Unfallort musste die Straße bis gegen 16.30 Uhr voll gesperrt werden. Die Feuerwehr aus Löwenstein war mit 3 Fahrzeugen und neun Einsatzkräften am Unfallort tätig.

Main-Tauber-Kreis: "Gestohlenes" Auto

Lauda-Königshofen: Polizei findet "gestohlenes" Auto

Einen großen Schrecken ereilte eine 64-jährige Frau in der Samstagnacht nach einem Besuch auf der Messe in Königshofen. Die Frau teilte der Polizei über Notruf mit, dass ihr VW Touran, den sie ganz sicher auf dem Parkplatz bei dem KLEINEN Riesenrad geparkt und verschlossen hatte, gestohlen worden sei. Eine Streife des Polizeireviers Tauberbischofsheim konnte der aufgeschreckten Frau jedoch kompetent und schnell wieder zu ihrem Fahrzeug verhelfen und auch aufzeigen, dass Riesenrad nicht gleich Riesenrad ist - die Dame hatte ihren VW nämlich auf dem Parkplatz beim GROßEN Riesenrad abgestellt.

Hohenlohekreis: Maishäcksler beschädigt, Unfallflucht

Kupferzell-Hesselbronn: Maiskolben präpariert - hoher Sachschaden

Ein Unbekannter hat in der zurückliegenden Zeit in Hesselbronn durch sein Handeln auf einem dortigen Acker im Bereich Gartenäcker einen großen Sachschaden verursacht. Offensichtlich wurde auf der landwirtschaftlichen Fläche zumindest ein Maiskolben mit einem harten Gegenstand präpariert. Als am Freitagabend der Mais gehäckselt werden sollte, zerstörte dieser Gegenstand das Häckselwerk und weitere Teile des Häckslers derart, dass von einem Sachschaden in Höhe von ca. 50 000 Euro auszugehen ist. Die Polizei in Künzelsau, Tel. 07940 9400, sucht nun Zeugen, die mit Hinweisen zur Ermittlung des unbekannten Verursachers beitragen können.

Künzelsau-Taläcker: Gartenzaun beschädigt und geflüchtet

Am Freitag, in der Zeit von 07.45 Uhr bis gegen 12.30 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen Metallzaun in der Rembrandtstraße im Wohngebiet Taläcker in Künzelsau. Möglicherweise wurde der Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro durch einen Lkw verursacht. Hinweise zu dem Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Künzelsau, Tel. 07940 9400

Neckar-Odenwald-Kreis: Verletzte Radlerin durch Hirsch

Mudau: Radfahrerin von Hirsch verletzt

Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagvormittag, gegen 11.00 Uhr, auf einem Waldweg bei Mudau. Eine 24-jährige Frau war mit ihrem Pedelec in der Nähe des Golfplatzes unterwegs, als ein Hirsch plötzlich den Fahrweg der jungen Frau querte. Die Frau prallte mit dem Tier zusammen und stürzte. Dabei erlitt die 24-Jährige durch das Geweih des Hirsches eine so gravierende Armverletzung, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Das Tier, das vermutlich keinen Schaden davongetragen hatte, flüchtete in den Wald.

