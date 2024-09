Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Verletzte bei Unfall, Einbrüche in Sportheim und Imbisswagen in Bretzfeld

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Motorradfahrer nach Unfall flüchtig - Zeugen gesucht Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht am Donnerstagabend in Künzelsau Zeugen. Gegen 17 Uhr war ein 47-Jähriger mit seinem Skoda auf der Bundesstraße 19 von Gaisbach kommend in Richtung Künzelsau unterwegs. An der Kreuzung zwischen der B19 und der Konsul-Uebele-Straße musste er sein Fahrzeug an der roten Ampel abbremsen. Beim erneuten Anfahren fuhr der dahinterfolgende Motorradfahrer mit seiner Maschine auf den Skoda auf und verursachte Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro. Direkt nach dem Unfall lenkte der Unbekannte sein Motorrad an dem Skoda vorbei und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Zweirad-Fahrer soll es sich um einen etwa 50 Jahre alten Mann gehandelt haben. Seine Maschine war zum Teil rot lackiert. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 940441 an das Polizeirevier Künzelsau.

Öhringen: Motorradfahrerin bei Unfall verletzt Leichte Verletzungen zog sich am Donnerstagnachmittag eine Motorradfahrerin bei einem Unfall in Öhringen zu. Gegen 16 Uhr befuhr die 24-Jährige mit ihrer Yamaha die Straße "Steinsfeldle" und nahm auf Höhe der Einfahrt zu einem Baumarkt vermutlich zu spät wahr, dass der vor ihr fahrende 71-Jährige Renault-Fahrer beabsichtigte in diese Einfahrt einzubiegen. Daher fuhr die junge Frau auf den Renault auf und verletzte sich leicht. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Bretzfeld-Schwabbach: Zeugen nach Einbruch in Sportheim gesucht Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unberechtigt Zutritt zu einem Sportheim in Schwabbach. Zwischen Mittwochabend, 22.20 Uhr, und dem nächsten Morgen, 10.20 Uhr, überstiegen der oder die Täter den Zaun im hinteren Bereich der Gaststätte in der Straße "Hammelwiesen" und gelangten im Anschluss ins Innere. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld, Armbanduhren und Sonnenbrillen entwendet. Außerdem warfen die Unbekannten einen Zigarettenautomaten um und versuchten diesen gewaltsam zu öffnen. Dies misslang, allerdings wurde der Automat stark beschädigt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07946 940010 an den Polizeiposten Bretzfeld.

Bretzfeld-Rappach: Einbruch in Imbisswagen - Wer hat etwas gesehen? Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unberechtigt Zutritt zu einem Imbisswagen in Rappach. Zwischen 19 Uhr am Mittwochabend und 8.15 Uhr am nächsten Morgen machte sich der Täter an den Schlössern des in der Burgwiesenstraße stehenden Imbisswagens zu schaffen und konnte nach dem gewaltsamen Öffnen ins Innere klettern. Anschließend wurde das Inventar durchsucht und ohne Beute geflüchtet. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 120 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07946 940010 beim Polizeiposten Bretzfeld zu melden.

