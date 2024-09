Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Fahrzeug gestohlen, Verletzte bei Unfall, Zeugen nach Rotlichtverstoß an Schulweg gesucht

Mudau: Fahrzeug unbefugt in Gebrauch genommen und Unfall verursacht - Zeugen gesucht Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine bisher unbekannte Person am vergangenen Sonntag in Mudau ein Auto unbefugt in Gebrauch nahm und damit einen Unfall verursachte. Gegen 0.30 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei, dass in der Wallstraße ein unfallbeschädigter Fiat Punto stehen würde. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Schlüssel des stark beschädigten Autos noch im Zündschloss steckte. Ein Fahrer oder eine Fahrerin war nicht vor Ort. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fiat zuvor in der Hauptstraße entwendet worden war. Eine mögliche Unfallstelle konnte in der Wallstraße auf Höhe der Hausnummer 39 lokalisiert werden. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder der unbekannten Person machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Neckarzimmern: Drei Verletzte bei Unfall Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 26.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagnachmittag in Neckarzimmern. Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 78-Jähriger mit seinem Mercedes vom Mosbacher Weg in die Luttenbachtalstraße ein und übersah hierbei vermutlich den vorfahrtsberechtigten Audi einer 50-Jährigen. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich und der Audi wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen die entgegenkommende Mercedes A-Klasse einer 53-Jährigen geschleudert. Bei dem Unfall zogen sich die Audi-Fahrerin sowie die Fahrerin und deren 13-jährige Mitfahrerin in der A-Klasse leichte Verletzungen zu und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Oberschefflenz: Über rote Ampel gerast - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Mosbach sucht Zeugen, nachdem die Fahrerin eines blauen Suzuki am Donnerstagmorgen über eine rote Ampel in Oberschefflenz fuhr, als zwei Kinder die Fahrbahn überqueren wollten. Ein Polizeibeamter des Reviers befand sich gegen 7.40 Uhr an der Hauptstraße / B292 zur Schulwegüberwachung an der dortigen Fußgängerampel. Als die beiden Kinder gerade die Fahrbahn bei grün queren wollten, raste eine Frau mit einem blauen Suzuki heran und fuhr über die für sie rot zeigende Ampel. Der Polizist beobachtete die Situation und schrie laut, sodass die Kinder rechtzeitig stehen blieben und niemand verletzt wurde. Der Beamte begab sich nach dem Vorfall mit den Kindern zur Schule, um über das Fehlverhalten der Pkw-Lenkerin und der Reaktion der Kinder zu sprechen. Die Ermittlungen zu der Frau dauern aktuell an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

