Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Verkehrsunfall mit Motorrad - Schwerverletzt

Langenfeld (ots)

"Verkehrsunfall-, Motorrad gegen PKW" war die Meldung die am 16.07.2024 um 11:05 Uhr die Feuerwehr Langenfeld erreichte. Sofort rückten die Rettungskräfte der Wehr zur Einsatzstelle auf der Schneiderstraße aus. Dort war es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem in den Verkehr einfahrenden PKW gekommen. Der Motorradfahrer wurde bei diesem Zusammenstoß über den PKW geschleudert und landete auf dem Asphalt, wo er schwerverletzt liegen blieb. Ein zufällig vorbeifahrender Notfallsanitäter des DRK begann sofort mit der Behandlung des ungefähr 65-jährigen Patienten und leitete die notwendigen Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Der Rettungsdienst der Stadt Langenfeld übernahm im Anschluss die weitere Patientenversorgung und transportierte den schwerverletzten Motorradfahrer in ein nahe gelegenes Traumazentrum. Die Feuerwehrkräfte unterstützten bei der Bergung der Unfallfahrzeuge und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Der Einsatz konnte für die Retter nach gut 60 Minuten für beendet erklärt werden

Original-Content von: Feuerwehr Langenfeld, übermittelt durch news aktuell