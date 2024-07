Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Brand in Seniorenheim

Langenfeld (ots)

Um 7:44 Uhr (16.07.2024) erreichte die Feuerwehr Langenfeld ein Notruf aus einem Seniorenwohnheim im Stadtteil Richrath. Dort war es in einer Küche aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brandereignis gekommen. Die Feuerwehr rückte unmittelbar mit 10 Fahrzeugen zu dem Objekt aus.

An der Einsatzstelle angekommen konnte eine deutliche Verrauchung festgestellt werden. Umgehend wurden zwei Trupps zur Menschenrettung und zur Brandbekämpfung entsendet. Vorsorglich wurde das Alarmstichwort auf NA 3 erhöht, was weitere Rettungskräfte an die Einsatzstelle beorderte. Auf dem Gang befindliche Personen wurden durch die Kräfte der Feuerwehr gerettet und ins Freie verbracht. Die Brandwohnung wurde geöffnet und ein in der Küche stehender Karton wurde durch den Angriffstrupp abgelöscht.

Die verrauchte Wohnung und der angrenzende Flur wurden im Anschluss mit einem Hochleistungslüfter rauchfrei gemacht.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Insgesamt war die Feuerwehr rund 45 Minuten im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Langenfeld, übermittelt durch news aktuell