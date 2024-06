Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Brandereignis im Dachgeschoß eines Reihenhauses, keine Personen verletzt.

Langenfeld (ots)

Am Donnerstag, den 13. Juni 2024 um 10:19 Uhr wurde die Feuerwehr Langenfeld zu einem Brand im Dachgeschoß eines Reihenhauses auf die Wupperstraße alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte an der gemeldeten Adresse eintrafen, drang dichter braun-schwarzer Rauch aus dem Dachgeschoß. Sofort setzte der Einsatzleiter zwei Trupps zur Brandbekämpfung und Schaffung einer Abluftöffnung über den Treppenraum im Gebäude ein. Die Bewohner des Hauses hatten schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude sicher verlassen. Die im Dachgeschoß in Brand geratene Matratze im Schlafzimmer konnte schnell abgelöscht werden. Die Bewohner wurden durch den Rettungsdienst eingehend untersucht und mussten nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Brandrauch hatte sich von Reihenhaus zu Reihenhaus ausbreiten. Es mussten daher umfangreiche Überdruckbelüftungsmaßnahmen zur Entrauchung und Senkung der CO-Konzentration durchgeführt werden. Die 41 Einsatzkräfte kehrten nach ca. 2,5 Stunden an ihre Standorte zurück. Zur Brandursachenermittlung wurde die Kriminalpolizei eingeschaltet. Auch zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr Langenfeld leider keine Angaben machen.

