Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Mädchen aus Aufzug gerettet

Langenfeld (ots)

Die Feuerwehr Langenfeld wurde am Abend des 15. Juli, um 18:52, Uhr zum Marktplatz alarmiert. Dort steckten 4 junge Mädchen im Alter zwischen 11 und 13 Jahren seit über 1,5 Stunden im Aufzug fest. Die vier Mädchen versuchten über den Alarm des Aufzugs Hilfe herbei zu rufen. Die Notrufzentrale der Aufzugfirma verständigte unmittelbar einen Aufzugtechniker. Leider hing dieser im Verkehr der umliegenden Städte fest, wodurch sich das Eintreffen immer weiter verzögerte. Aufgrund der langen Wartezeit und der steigenden Temperaturen in der Kabine verständigten die Mädels dann die Feuerwehr. Unmittelbar entsendete die Feuerwehr einen Rettungswagen und ein Hilfeleistungs- und Löschfahrzeug um die Mädchen aus der misslichen Lage zu befreien. Die Feuerwehrbeamten des erst eintreffenden Rettungswagen konnten nach kurzer Begutachtung die Aufzugtüren mit einem speziellen Aufzugschlüssel öffnen und die Kinder aus dem Aufzug befreien. Nach einer kurzen rettungsdienstlichen Untersuchung konnten die vier unverletzt, an die herbeigeeilte Oma, übergeben werden. Der Aufzug wurde außer Dienst genommen und nach 30 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

