FW-Langenfeld: Verkehrsunfall BAB 3 mit Vollsperrung

Langenfeld (ots)

Die Feuerwehr Langenfeld wurde am 05.07.2024 um 01:53 Uhr auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Dort war es kurz vor Opladen zu einem Verkehrsunfall zwischen 4 PKW gekommen. Eines der Fahrzeuge überschlug sich dabei. An der Einsatzstelle angekommen erblicken die Rettungskräfte eine Vielzahl von Personen auf der Fahrbahn, die zwischen den Unfallfahrzeugen umherliefen. Glücklicherweise handelte es sich dabei größtenteils um Ersthelfer. Insgesamt wurden 4 Personen verletzt. Ein Mann wurde schwerst verletzt, drei weitere Personen leicht. Nach umfangreicher rettungsdienstlicher Behandlung wurden die Verletzten in nahe gelegene Krankenhäuser transportiert. Aufgrund von Trümmerteilen, die auf der Autobahn lagen, wurde der Reifen eines Rettungswagens beschädigt, wodurch eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Der leicht verletzte Patient wurde in ein anderes bereitstehendes Rettungsmittel umgelagert und dann ohne Zeitverzug ins Krankenhaus transportiert. Insgesamt war die Feuerwehr Langenfeld mit 11 Fahrzeugen im Einsatz. Rettungsmittel aus Erkrath und Solingen unterstützten die Rettungsmaßnahmen. Um 07:17 Uhr konnte der Einsatz für die Wehr für beendet erklärt werden.

Zur Unfallursache können keine Angaben gemacht werden.

