Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit Bus

Weimar (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr eine 39-jährige Fahrradfahrerin die Steubenstraße in Weimar. Die Fahrradfahrerin beabsichtigte, an der Kreuzung zur Gropiustraße weiter in Richtung Katholische Kirche zu fahren und wechselte hierfür vom Radstreifen nach links auf die Geradeausspur. Der hinter der Fahrradfahrerin befindliche Stadtbus bemerkte die Situation trotz getätigtem Handzeichen zu spät und touchierte die Radfahrerin leicht. Durch den Sturz erlitt die Radfahrerin Schmerzen am Knie und am Unterarm, benötigte jedoch keinerlei ärztliche Behandlung. Am Fahrrad entstand lediglich geringfügiger Sachschaden.

