LPI-J: Täter nutzt günstige Gelegenheit

Saale-Holzland (ots) - Hermsdorf: Wie die Polizei feststellte, gelangten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagvormittag durch Aufhebeln zweier Türen in den Shop einer Postfiliale in der Naumburger Straße. In dem Lagerraum wurde ein Tresor aus der Bodenverankerung gehebelt und mittels eines Pakettransportwagens in den Außenbereich gerollt. Von dort aus wurde das Beutegut, das sich im Inneren des Tresors befand, auf unbekannte Weise und in ...

mehr