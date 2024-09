Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht, Diebstähle aus Pkws, Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Heilbronn (ots)

Buchen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in den vergangenen Wochen in Buchen und flüchtete anschließend. Die 22-jährige Besitzerin eines Renault hatte diesen am Montag, den 9. September 2024, auf dem öffentlichen Parkplatz in der Hochstadtstraße abgestellt. Als sie am vergangenen Mittwoch zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie Schäden an der Beifahrertüre fest. Außerdem konnten weiße Lackantragungen gesichert werden. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Walldürn: Zaun mutwillig beschädigt und Diebstähle aus Fahrzeugen - Zeugen gesucht In Walldürn trieben zwei unbekannte Personen Anfang der Woche ihr Unwesen, weshalb die Polizei Zeugen sucht. Die Täter beschädigten am frühen Montagmorgen einen Zaun in Walldürn. Die beiden Unbekannten machten sich gegen 4.45 Uhr an dem Zaun zu schaffen und verbogen diesen. Die Höhe des verursachten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich möglicherweise dieselben Personen Zutritt zu mindestens zwei, vermutlich unverschlossenen, Pkws in Walldürn. In der Berliner Straße und der Straße "Dörrebrunnen" wurden ein Mercedes und ein Skoda geöffnet und jeweils ein Geldbeutel entwendet. Anschließend brachten die Täter die darin aufgefundenen Bankkarten an verschiedenen Zigarettenautomaten zum Einsatz und verursachten hierbei Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den beiden Unbekannten machen können. Anwohner rund um die Tatorte werden gebeten, mögliche Videoaufzeichnungen zu überprüfen und verdächtige Wahrnehmungen der Polizei zu melden. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06282 926660 an den Polizeiposten Walldürn.

Walldürn: Lagerhalle mit Graffiti beschmiert - Wer hat etwas gesehen? Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter zu Wochenbeginn die Wand einer Lagerhallte in Walldürn mit Schmierereien "verzierte". Zwischen Dienstagnachmittag, 15 Uhr, und Mittwochmorgen, 8.30 Uhr, schmierte der Täter auf einer Länge von circa 30 Metern mehrere Schriftzüge in Schwarz und Rosa an die Außenwand des Gebäudes in der Gregor-Mendel-Straße und verursachte hierbei Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06282 926660 an den Polizeiposten Walldürn.

