POL-HN: Hohenlohekreis: Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Schöntal: Mit Außenspiegel kollidiert und geflüchtet

Das Polizeirevier Künzelsau sucht einen Radfahrer und weitere Zeugen, nachdem zwei Pkws am Dienstag bei Schöntal zusammenstießen. Der 84 Jahre alte Fahrer eines Renault Megane war gegen 13 Uhr auf der Kreisstraße 2377 in Richtung Forchtenberg unterwegs. Auf einem geraden Streckenabschnitt, kurz vor der Einmündung Halsberg, fuhr ein schwarzer Kleinwagen in gleicher Richtung hinter einem Radfahrer. Der 84-Jährige überholte den Pkw sowie den Radfahrer. Dabei kam der unbekannte Kleinwagen-Fahrer wohl nach links, sodass es zur Berührung der Außenspiegel der beiden Fahrzeuge kam. Daraufhin sei der 84-Jährige nach rund 200 Metern in eine Feldwegeinfahrt gefahren, um auf den Pkw-Lenker zu warten. Es handelte sich bei dem gesuchten Auto wohl um eine schwarzen VW Golf oder Polo. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Künzelsau sucht nun den Radfahrer und weitere Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

