Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Verletzte Zweiradfahrer bei Unfällen in Bad Rappenau und Neudenau

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein Fahrradfahrer bei einem Unfall am Mittwochmittag in Bad Rappenau zu. Gegen 12 Uhr befuhr ein 65-Jähriger mit seinem Dacia den Buchäckerring und übersah vermutlich beim Abbiegen den 69 Jahre alten Zweiradfahrer. Durch den Zusammenstoß kam der Fahrradfahrer zu Fall und verletzte sich schwer. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Neudenau: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochmorgen in Neudenau. Gegen 7.40 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Hyundai die Brückenstraße entlang und wollte an der Einmündung zur Züttlingerstraße nach links in Richtung Neudenau abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich den aus Richtung Neudenau kommenden 20 Jahre alten Motorradfahrer auf seiner Honda und kollidierte mit diesem. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Honda-Fahrer über die Motorhaube auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde von einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell