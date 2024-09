Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Kontrolle, Unfall, Sachbeschädigung und Randalierer

Heilbronn (ots)

Grünsfeld: Kontrolle - Schwerpunkt "Gefahrguttransporte"

Mehrere Verstöße ahndeten Beamte am Mittwoch an der Tank- und Rastanlage Ob der Tauber auf der A81. Die Einsatzkräfte kontrollierten zwischen 9 Uhr und 14.30 Uhr den gewerblichen Güterverkehr mit dem Schwerpunkt "Gefahrguttransporte" und führten Kontrollen zur Kriminalitätsbekämpfung durch. Es wurden 50 Personen in 39 Fahrzeugen überprüft. Dabei wurden insgesamt 20 Verstöße unter anderem gegen die StVO, die Fahrpersonalverordnung, Kabotagebestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften sowie mangelnde Ladungssicherung festgestellt. Es wurden Sicherheitsleitungen in Höhe von mehr als 1.600 Euro erhoben.

Wertheim: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Ein VW Passat und ein Audi SQ8 kollidierten am Mittwochabend in Wertheim. Der 61 Jahre alte Fahrer des VWs war gegen 18.30 Uhr auf der Landesstraße 2310 von Eichel kommend in Richtung Odenwaldbrücke unterwegs. Auf Höhe der Vaitsgasse blinkten er sowie der vor ihm fahrende 35-jährige Audi-Fahrer links, um auf der Abbiegespur in Richtung Vaitsgasse abzubiegen. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit kollidierte der VW jedoch mit dem an der Haltelinie stehenden Audi. Durch den Aufprall wurden beide Männer leicht verletzt. Der 35-Jährige wurde zur Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Tauberbischofsheim: Renitenter Ladendieb festgenommen

Ein 36-Jähriger randalierte am Mittwoch in einem Supermarkt in Tauberbischofsheim. Der Mann begab sich gegen 16.30 Uhr in den Laden in der Hauptstraße und wollte Alkohol im Wert von rund 30 Euro erwerben, hatte jedoch nur 10 Euro dabei, weshalb ihm die Ware abgenommen wurde. Daraufhin schrie der alkoholisierte Mann herum und warf mit seinem Geldbeutel um sich. Er konnte durch eine Mitarbeiterin mithilfe eines Kunden nach draußen gebracht werden. Da der Mann auch nach Eintreffen der Polizei nicht zu beruhigen war, wurden ihm Handschellen angelegt und er wurde zum Streifenwagen gebracht. Auch im Polizeirevier widersetzte er sich den Maßnahmen, randalierte in der Zelle und versuchte nach einer Polizeibeamtin zu treten und sich loszureißen. Der Mann verbrachte die Nacht im polizeilichen Gewahrsam. Verletzt wurde keiner.

Wertheim-Bestenheid: Peugeot beschädigte

Das Polizeirevier Wertheim sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter in der Nacht auf Mittwoch einen in Bestenheid geparkten Peugeot beschädigte. Das Fahrzeug stand zwischen 23 Uhr am Dienstag und 7 Uhr am Mittwoch am Straßenrand der Heinrich-Geißler-Straße. Der Täter zerkratzte die gesamte Länge des Fahrzeugs auf der Fahrerseite. Die Höhe des entstandenen Schadens ist unbekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

