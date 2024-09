Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Betrunkener Rollerfahrer, Poser-Kontrollen, Verletzte bei Unfall

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Am frühen Mittwochmorgen wurde in Heilbronn ein betrunkener E-Scooter-Fahrer von der Polizei kontrolliert. Der 29-Jährige befuhr gegen 4 Uhr, gemeinsam mit einer 22-Jährigen, den parallel zur Charlottenstraße verlaufenden Gehweg in Fahrtrichtung John-F.-Kennedy-Straße. Hier wurde er von Beamten des Polizeireviers Heilbronn einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle nahmen die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahr. Daher wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von einem Promille, weshalb der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben musste. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Heilbronn: Unnötig Lärm verursacht - mehrere Anzeigen

Weil sie am Dienstagabend mit ihrem hoch motorisierten Fahrzeug in Heilbronn unnötig Lärm verursachte, muss eine 31-Jährige nun mit einer Anzeige rechnen. Kurz vor 23 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Audi S5 die Fügerstraße in Richtung Neckargartach. Hierbei nahm sie vermutlich nicht wahr, dass eine Polizeistreife nur wenige hundert Meter hinter ihr fuhr. Daher beschleunigte sie ihren Audi hochtourig und rasant und bog in die Edisonstraße ein. Hierbei überschritt sie die erlaubte Geschwindigkeit von 50 km/h deutlich. Auch in der Edisonstraße behielt die 31-Jährige das hochtourige Beschleunigen bei. Hierbei entstand unnötiger, vermeidbarer Lärm. Im Rahmen der sich anschließenden Verkehrskontrolle zeigte sich die Audi-Fahrerin einsichtig. Trotzdem muss sie nun mit einer Anzeige rechnen. Nur wenig später, gegen 23.10 Uhr, stand dieselbe Streifenwagenbesatzung an der für sie Rot zeigenden Ampel in der Edisonstraße mit Blickrichtung zur Fügerstraße. In diesem Moment nahmen die Beamten einen BMW M4 wahr, welcher aus Richtung Weipertstraße kam. Dessen 28-jähriger Lenker beschleunigte seinen Wagen ebenfalls hochtourig und verursachte dadurch vermeidbaren Lärm. Auch der BMW-Fahrer wurde einer Kontrolle unterzogen. Er zeigte sich allerdings uneinsichtig und stellte die Kontrolle in Frage. Nach den Maßnahmen entfernte er sich mit erneutem hochtourigem und lauten Anfahren von der Örtlichkeit. Auf den 28 Jahre alten Mann wird nun ebenfalls eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zukommen.

Heilbronn: Eine Verletzte bei Unfall

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagmorgen in Heilbronn. Gegen 9.20 Uhr fuhr eine 20-Jährige mit ihrem Opel von der Robert-Bosch-Straße in die Heinrich-Hertz-Straße ein. Hier kollidierte sie mit dem zu diesem Zeitpunkt am rechten Fahrbahnrand haltenden Mercedes einer 32-Jährigen. Bei dem Unfall wurde die Mercedes-Fahrerin leicht verletzt. Ihr vier Monate altes Baby, welches sich ebenfalls im Fahrzeug befand, blieb glücklicherweise unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell