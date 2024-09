Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Brand und Dieseldiebstahl

Heilbronn (ots)

Öhringen: Topf mit Öl in Brand geraten

Sachschaden von rund 15.000 Euro entstand am Dienstagnachmittag bei einem Brand in Öhringen. Vermutlich kam es gegen 13.15 Uhr in der Poststraße zu einem Fettbrand, als ein 25-Jähriger Öl in einem Topf in seiner Wohnung erhitzte. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand und die Wohnung ist weiterhin bewohnbar.

Bretzfeld-Schwabbach: Diesel aus Lkw entwendet

Kraftstoff im Wert von rund 500 Euro stahlen Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch aus einem Lkw in Bretzfeld-Schwabbach. Der Laster stand zwischen 17.30 Uhr am Dienstag und 4.30 Uhr am Mittwoch in der Felix-Wankel-Straße, als die Täter daraus rund 350 Liter Diesel entwendeten, indem sie das Schloss des Tankdeckels beschädigten. Durch auslaufenden Diesel wurde die umliegende Straße verunreinigt und musste durch eine Firma gesäubert werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell