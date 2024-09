Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Fahrt unter Drogen

Heilbronn (ots)

A81 / Grünsfeld: Unter Cannabiseinfluss unterwegs

Eine Sicherheitsleistung in Höhe von rund 700 Euro musste ein 28-Jähriger bezahlen, nachdem er am Montagnachmittag unter dem Einfluss von Drogen auf der A81 unterwegs war. Der Mann befuhr gegen 15 Uhr die Autobahn 81 und wurde an der Tank- und Rastanlage "Ob der Tauber Ost" von Beamten der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. In Urintest verlief positiv auf THC. Daher wurde er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht, ihm die Weiterfahrt untersagt und die Sicherheitsleistung erhoben.

