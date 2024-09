Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbruch in Rohbau von Gymnasium, Diebstahl aus Baucontainer, Brand in Wohnhaus

Heilbronn (ots)

Osterburken: Einbruch in Rohbau des Gymnasiums Osterburken - Zeugen gesucht In der Zeit zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Montag, 06.20 Uhr, wurde in einen Rohbau des Gymnasiums Osterburken eingebrochen. Eine oder mehrere bislang unbekannte Personen brachen mit einem unbekannten Werkzeug eine Zimmertür auf und entwendete hochwertige Arbeitsgeräte. Der Schaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Der Sachschaden an der aufgebrochenen Tür wird auf 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291 648770 in Verbindung zu setzen.

Neckarzimmern: Diebstahl aus Baucontainern - Zeugen gesucht Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Freitag, 16.40 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, Zugang zu einem Baucontainer auf einem Parkplatz in der Herrengasse in Neckarzimmern nahe der Bahngleise. Die Täter überwanden das Vorhängeschloss und entwendeten mehrere Arbeitsgeräte im geschätzten Wert von 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Walldürn: Brand in Wohnhaus - Sachschaden von rund 20.000 Euro Am Montagnachmittag kam es zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Dr.-Leonhard-Nimis-Straße in Walldürn. Im Bereich der Zwischendecke eines Hausanbaus wurde gegen 13.15 Uhr durch aufmerksame Nachbarn eine starke Rauchentwicklung und kleinere Flammen festgestellt. Die alarmierte Feuerwehr öffnete die Decke und entdeckte, dass mehrere Dämmplatten rund um einen Kamin in Brand geraten waren. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Walldürn hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell