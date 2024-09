Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall mit Motorradfahrer

Heilbronn (ots)

Mulfingen: Motorradfahrer kollidiert mit Pkw

Ein 16-Jähriger wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag bei Mulfingen verletzt. Der Jugendliche befuhr gegen 14.20 Uhr die Landesstraße 1025 von Mulfingen in Richtung Ailringen mit seinem Leichtkraftrad. Kurz vor dem Ortsausgang wollte ein vorausfahrender Lkw nach links in Richtung Bauhof abbiegen. Hierzu bremste der Fahrer so stark ab, dass eine dahinterfahrende Ford-Lenkerin eine Gefahrenbremsung einleiten musste, um einen Unfall zu verhindern. Dies erkannte der 16-Jährige wohl zu spät und fuhr von hinten auf den Ford auf. Er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell