Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt Heilbronn: 52. Heilbronner Weindorf, Polizei zeigt sich zufrieden

Heilbronn (ots)

Wenige Vorkommnisse begleiteten die Einsatzkräfte der Polizei über das 52. Heilbronner Weindorf. Drei Körperverletzungsdelikte, die ausschließlich gegen das Sicherheitspersonal, den Kommunalen Ordnungsdienst und die Polizei gerichtet waren, eine Beleidigung zum Nachteil der Polizei, sowie zwei Diebstahlsdelikte, stehen auf der Straftatenseite zu buche. Insbesondere die Körperverletzungsdelikte und deren Ahndung zeigen, wie gut sich die Maßnahmen von KOD, Sicherheitsdienst und Polizei ergänzt haben. Beide Diebstahlsdelikte, zum einen der Diebstahl von drei Olivenbäumen in der Nacht vom 5. auf den 6. September, sowie der Diebstahl der Tageseinnahmen eines Weinstands, ebenfalls am 6. September, waren für die Betreiber besonders ärgerlich. Frank Belz, Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Heilbronn: "Vor dem Hintergrund des Anschlages in Solingen war es tatsächlich eine besondere Herausforderung, das Einsatzkonzept in Abstimmung mit dem Veranstalter so auszugestalten, dass wir vor Ort einerseits präsent und handlungsfähig sein konnten, aber zugleich bei der Bevölkerung damit auch keine Ängste schürten. Die Rückmeldung der eingesetzten Kolleginnen und Kollegen war fast ausnahmslos, dass die polizeiliche Präsenz gerne gesehen war. Es gab viele Bürgerinnen und Bürger, die sich direkt für unsere Anwesenheit bedankt haben und zugleich aber auch äußerten, hinter "ihrer" Polizei zu stehen. Es ist uns dieses Jahr zusammen mit dem Veranstalter und der Stadt gut gelungen, das richtige Verhältnis zu finden. Der Verlauf der Veranstaltung war insgesamt gewohnt friedlich. Jedoch gab es auch Einzelfälle, in denen unsere Kolleginnen und Kollegen einschreiten und polizeiliche Maßnahmen konsequent durchsetzen mussten. Gemessen an den Besucherzahlen bewegen sich die Einsatzanlässe beim Weindorf schon seit Jahren für die Polizei auf einem friedlichen und niedrigen Niveau. Auch das Jahr 2024 reiht sich hier ein".

