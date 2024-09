Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallfluchten, Diebstähle, betrunkene Autofahrer, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Heilbronn (ots)

Mudau: Opel-Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Der Fahrer eines Opel Insignia beschädigte in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Gartenzaun, eine Hecke und ein Straßenschild in Mudau und flüchtete anschließend. Zwischen 20 Uhr am Sonntag und 5.40 Uhr am nächsten Morgen kam der Unbekannte mit seinem Fahrzeug von der Amorbacher Straße ab und fuhr auf Höhe der Hausnummer 25 in die dortige Hecke. Hierbei verursachte er Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An der Unfallstelle konnten die Polizisten den Außenspiegel des Unfallfahrzeugs sicherstellen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Walldürn-Glashofen: Golfballwaschanlage gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag unberechtigt Zutritt zu der Scheune eines Golf-Clubs in Glashofen. Zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagmorgen, 9 Uhr, gelangten vermutlich mehrere Täter zunächst ins Innere der Scheune im Mühlweg und montierten die Golfballwaschanlage, welche aus einer Waschwanne und einem Aufzug besteht, ab. Anschließend wurde diese entwendet. Zum Abtransport der Maschine müssten aufgrund des Gewichts und der Größe mehrere Personen vor Ort gewesen sein. Außerdem ist davon auszugehen, dass ein größeres Fahrzeug zum Abtransport genutzt wurde. Wer hat im Tatzeitraum rund um den Golf-Club verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Buchen: Mit Baum kollidiert

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am frühen Samstagmorgen in Buchen. Gegen 0.50 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Ford die Straße "Am Ring" in Richtung Seckach. Im Bereich einer Kurve kam er mit seinem Fahrzeug zu weit nach rechts und touchierte den Bordstein. Daraufhin lenkte er ruckartig gegen, weshalb sich der Pkw drehte und der 18 Jahre alte Fahrzeugführer die Kontrolle über den Ford verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Abschließend kollidierte das Auto frontal mit einem Baum. Sowohl der Fahrer als auch sein 19-jähriger Beifahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Ford wurde abgeschleppt.

Buchen-Götzingen: Frau leistet nach Zimmerbrand Widerstand gegen Polizisten Nach einem Zimmerbrand in Götzingen leistete eine Frau am Freitagabend Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Gegen 18.30 Uhr wurde der Brand in einem Gebäude in der Germanenstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten hatte die Feuerwehr die Flammen in dem Zimmer bereits gelöscht. Brandursache waren vermutlich Teelichter, welche eine Tischdecke in Brand gesetzt hatten. Gebäudeteile wurden nicht beschädigt. Zwei Zeugen hatten das Feuer durch den ausgelösten Brandmelder bemerkt und die stark alkoholisierte 30-jährige Bewohnerin über ein Fenster ins Freie gebracht. Im weiteren Verlauf zeigte sich die Zimmerbewohnerin äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber den Einsatzkräften, weshalb sie in Gewahrsam genommen wurde. Auf der Fahrt zum Polizeirevier beleidigte die Frau die eingesetzten Beamten und trat beim Transport den fahrenden Beamten. Da die 30-Jährige einen Atemalkoholtest verweigerte, musste sie die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben.

Neckarzimmern: Arbeitsgeräte aus Baucontainer gestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte entwendeten am Wochenende mehrere Arbeitsgeräte aus einem Baucontainer in Neckarzimmern. Zwischen Freitagnachmittag, 16.40 Uhr, und Montagmorgen, 6.50 Uhr, öffneten der oder die Täter gewaltsam das Vorhängeschloss des in der Luttenbachtalstraße abgestellten Containers und nahmen Arbeitsgeräte im Wert von mehreren tausend Euro an sich. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Luttenbachtalstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Elztal: Von der Straße abgekommen und geflüchtet Am Sonntagmorgen kam ein 33-Jähriger mit seinem Fahrzeug zwischen Rittersbach und Oberschefflenz von der Straße ab und flüchtete anschließend zu Fuß. Gegen 8 Uhr hatte der Mercedes AMG A 45 S nach einem Unfall einen E-Call abgesetzt, woraufhin eine Streife des Polizeireviers Mosbach das verunfallte Fahrzeug in der Gewerbestraße auffinden konnte. Der Fahrer befand sich nicht mehr vor Ort. Anhand der Spurenlage konnte ermittelt werden, dass der Fahrer des Mercedes auf der Kreisstraße 3970 von Schefflenz in Richtung Rittersbach fuhr und im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn abkam. Hier fuhr er im Anschluss mehrere hundert Meter im Grünstreifen und beschädigte einen Leitpfosten. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug so schwer beschädigt, dass es kurz nach dem Ortsschild Rittersbach, nicht mehr fahrbereit, zum Stillstand kam. Der entstandene Schaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Bei der Überprüfung des verlassenen Fahrzeugs konnten die Beamten Hinweise auf den Waldparkplatz an der Bundesstraße 27 zwischen Rittersbach und Heidersbach erlangen, weshalb dieser aufgesucht wurde. Dort trafen die Polizisten mehrere Personen mit ihren Fahrzeugen an. Der 33-Jährige versuchte sich der folgenden Kontrolle zu entziehen, konnte aber aufgehalten und als Fahrzeughalter des verunfallten Mercedes identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Da er einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte, musste er die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen. Sein Auto wurde abgeschleppt. Er muss nun mit mehreren Anzeigen und fahrerlaubnisrechtlichen Maßnahmen rechnen.

Neckarzimmern: Eingenickt und in Gegenverkehr geraten Sachschaden in Höhe von circa 32.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagabend in Neckarzimmern. Gegen 18.30 Uhr war eine 48-Jährige mit ihrem Fiat 500 auf der Bundesstraße 27 in Richtung Neckarzimmer unterwegs, als sie vermutlich in Sekundenschlaf fiel und nach links in den Gegenverkehr geriet. Hier kollidierte der Fiat mit dem entgegenkommenden Audi A7 einer 30-Jährigen. Beide Fahrerinnen blieben glücklicherweise unverletzt. Ihre Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

B37/Binau: Mit knapp 2,4 Promille unterwegs Fast 2,4 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines Autofahrers am frühen Samstagmorgen bei Binau an. Gegen 6.15 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass er auf der Bundesstraße 37 bei Binau hinter einem schlangenlinienfahrenden VW fahren würde. Bei der anschließenden Kontrolle des 55-jährigen VW-Fahrers stellte sich schnell heraus, dass dieser dem Alkohol zugesprochen hatte. Nachdem der durchgeführte Atemalkoholtest den Wert von fast 2,4 Promille anzeigte, musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

B37/Zwingenberg: Betrunken Unfall verursacht Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagabend bei Zwingenberg. Gegen 22.30 Uhr war ein 70-Jähriger mit seinem Toyota auf der Bundesstraße 37 zwischen Zwingenberg und Lindach unterwegs, als ihm ein 30-Jähriger mit seinem BMW ungebremst ins Heck fuhr. Im Rahmen der folgenden Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des BMW-Fahrers fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab im Anschluss einen Wert von über 1,5 Promille. Daher musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und nicht nur eine Blutprobe, sondern auch seinen Führerschein abgeben. Der Fahrer des Toyota und seine 56-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Mosbach: Zeugen nach Körperverletzung gesucht Die Polizei sucht Zeugen nach einer Körperverletzung am Freitagabend in Mosbach. Gegen 23.40 Uhr wurde eine verletzte Person in der Eisenbahnstraße auf Höhe des Bahnhofs Mosbach gemeldet. Vor Ort wurde ein 29-Jähriger mit leichten Verletzungen angetroffen. Dieser teilte mit, dass er zuvor von zwei männlichen Personen angegriffen worden wäre. Eine Täterbeschreibung konnte der stark alkoholisierte Mann (2,5 Promille) nicht abgeben. Der 29-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen am Mosbacher Bahnhof machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

B27/Walldürn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Die Polizei Buchen sucht Zeugen nach einer Unfallflucht bei Walldürn. Bereits am 9. September soll eine 50-Jährige mit ihrem Opel Corsa auf der Bundesstraße 27 in Richtung Buchen unterwegs gewesen sein. Auf Höhe der Brücke der Landesstraße 518 soll ein Reh die Fahrbahn gequert haben, weshalb die Frau ausweichen musste und mit der Leitplanke kollidierte. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro. Die Frau entfernte sich zunächst von der Unfallstelle und ließ den Unfall gegen 22.15 Uhr von ihrer Tochter telefonisch bei der Polizei melden. Diese schilderte den Unfallhergang und nannte 18 Uhr als Unfallzeit. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich allerdings heraus, dass die Straßenmeisterei Buchen den Unfall bereits gegen 10.15 Uhr angezeigt hatte. Daher sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und dem Unfallzeitpunkt machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06282 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell