POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugen nach Unfallfluchten gesucht, Müllablagerungen in Bad Mergentheim, Autoscheiben eingeschlagen, Einbruch in Firma, Unfall unter Alkoholeinfluss

Main-Tauber-Kreis: Zeugen nach Unfallfluchten gesucht, Müllablagerungen in Bad Mergentheim, Autoscheiben eingeschlagen, Einbruch in Firma, Unfall unter Alkoholeinfluss

Boxberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Nachdem am Sonntagnachmittag der Fahrer eines orangefarbenen Autos auf einem Gemeindeverbindungsweg bei Boxberg mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden VWs kollidierte und einfach weiterfuhr, sucht sie Polizei nach Zeugen. Der oder die Unbekannte fuhr gegen 16.20 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg von Heckenfeld in Richtung Oberschüpf, als ihm auf halber Strecke zwei Fahrzeuge entgegenkamen. Der Lenker des ersten entgegenkommenden Fahrzeugs fand eine geeignete Stelle um rechts ranzufahren, der dahinter folgende VW-Lenker hatte weniger Glück. Er verringerte zwar die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs und versuchte dem unbekannten Pkw auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß mit dem orangenen Auto jedoch nicht verhindern. Dieses fuhr mit gleichbleibender Geschwindigkeit auf den VW zu und hielt auch nicht an nachdem die Außenspiegel zusammengestoßen waren. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Bad Mergentheim: Müll auf Parkplatz entsorgt - Zeugen gesucht Unbekannte entsorgten am Wochenende mehrere alte Fenster am Parkplatz des Trimm-Dich-Pfads am Bad Mergentheimer Etzelsee. Zwischen 17.30 Uhr am Freitagnachmittag und 15 Uhr am Samstag wurden die Fenster auf dem Parkplatz abgestellt, anstatt diese ordnungsgemäß zu entsorgen. Zeugen, die Hinweise auf die Umweltsünder geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Wertheim: Scheiben von Autofenstern eingeschlagen Am Wochenende schlugen Unbekannte die Scheiben von zwei Fahrzeugen in Wertheim-Bestenheid ein. An einem im Mühlenweg stehenden VW zertrümmerten der oder die Unbekannten zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr am Sonntag die rechte Seitenscheibe. Bereits zuvor war zwischen 14.30 Uhr am Samstagnachmittag und 7.30 Uhr am Sonntagmorgen die Seitenscheibe eines weiteren Autos in der Heinrich-Geißler-Straße von Unbekannten zerstört worden. Aus beiden Fahrzeugen wurde ersten Erkenntnissen nach nichts entwendet. Zeugen, die in den Tatzeiträumen rund um die Tatorte verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Werbach: Zeugen nach Einbruch in Firma gesucht Unbekannte brachen in der Nacht auf Samstag in eine Landmaschinenfirma in Werbach-Wenkheim ein. Vermutlich verschafften sich der oder die Einbrecher vom Gelände eines angrenzenden Freibads gegen 2.30 Uhr Zugang zu der Firma in der Andreas-Kneucker-Straße, drangen in eine Werkshalle ein und stahlen Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich, bevor sie unerkannt flüchteten. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Boxberg: Unfall unter Alkoholeinfluss

Vermutlich weil ein 58-Jähriger am Freitagabend unter dem Einfluss alkoholischer Getränke am Steuer seines Wagens saß, kam es in Boxberg zu einem Unfall bei dem drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Mann wollte mit seinem VW Passat von einem Parkplatz nach links in die Kurpfalzstraße einbiegen und kollidierte dort mit dem vorfahrtsberechtigten Mercedes eines 22-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß rollte der Passat weiter, durchbrach den Zaun eines abgegrenzten Parkplatzes und stürzte knapp einen Meter tief auf einen auf dem Parkplatz stehenden Golf. An den Autos entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Da sich bei der Unfallaufnahme die Anzeichen verdichteten, dass der 58-Jährige alkoholisiert sein könnte, wurde ein Atemalkoholtest mit ihm durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von 0,8 Promille an, weshalb der Mann eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.

Bad Mergentheim: Geparkter BMW beschädigt - Zeugen gesucht Ein schwarzer 3er BMW wurde am Donnerstag oder Freitag im Bad Mergentheimer Finkenweg von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Besitzer hatte den Wagen gegen 19 Uhr am Donnerstagabend am Fahrbahnrand abgestellt. Als er gegen 14 Uhr am nächsten Nachmittag wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Streifschaden, den die Polizei ersten Schätzungen nach mit rund 500 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

