Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.09.2024

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach versuchtem Tötungsdelikt gesucht

In der vergangenen Woche nahmen Beamte der Kriminalpolizei Heilbronn und des Polizeireviers Heilbronn drei Männer im Stadtgebiet Heilbronn fest. Den Tatverdächtigen im Alter zwischen 19 und 20 Jahren wird vorgeworfen, am Montag, den 9. September 2024, in Tötungsabsicht auf einen 18-Jährigen eingewirkt zu haben. Am Tattag soll sich der Angegriffene gegen 16 Uhr mit einer Familienangehörigen eines der mutmaßlichen Täter getroffen haben. Als dies deren 19-jähriger Bruder erfuhr, soll dieser bei einem anschließenden Aufeinandertreffen mit einem weiteren Täter am Silcherkarree auf sein Opfer eingeschlagen haben. Zudem soll er gefilmt haben, wie das Opfer vor ihm niederkniete. Am Abend des 9. September 2024, gegen 21.15 Uhr, meldeten Anrufer der Polizei, dass mehrere maskierte Personen in der Herbert-Hoover-Straße versuchen würden, sich Zutritt zur Wohnung der Familie des Geschädigte 18-Jährigen zu verschaffen. Hierbei gelang es den Angreifern die Wohnungstüre zum Teil zu öffnen und ein Reizgas ins Innere zu sprühen. Nur mit erheblichem Kraftaufwand soll es der Familie des Angegriffenen gelungen sein das Eindringen der Männer zu verhindern. Da Nachbarn sich bemerkbar machten, flüchtete die Personengruppe anschließend vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten Beamte des Polizeireviers Heilbronn zunächst den 19-Jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Hierbei wurde bei dem Heranwachsenden ein Messer aufgefunden und beschlagnahmt. Er wurde am 10. September 2024 einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen versuchten Totschlags beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 19-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Durch umgehend eingeleitete umfangreiche Ermittlungen konnten Beamte der Kriminalpolizei Heilbronn zwei weitere Tatverdächtige ermitteln, woraufhin am 12. September 2024 die beiden daraufhin erwirkten Haftbefehle vollstreckt werden konnten und ein weiterer 19-Jähriger sowie ein 20-Jähriger festgenommen wurden. Bei Durchsuchungen konnten die Ermittler beweisrelevante Gegenstände sicherstellen. Die richterliche Vorführung der beiden weiteren Tatverdächtigen erfolgte noch am selben Tag beim Amtsgericht in Heilbronn. Auch hier wurden die bereits im Vorfeld erlassenen Haftbefehle in Vollzug gesetzt und die beiden Männer in Justizvollzugsanstalten gebracht. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen, insbesondere bezüglich weiterer an der Tat beteiligter Personen, sucht die Kriminalpolizei Heilbronn nun Zeugen der Geschehnisse. Insbesondere wird ein Fahrradfahrer gesucht, der bei den Tathandlungen am Silcherkarree an den Personen vorbeigefahren, zunächst angehalten und die Männer angesprochen haben soll. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell