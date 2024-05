Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Achtung Betrugsmasche - Lotterie

Framersheim (ots)

Der 67-jährige erhielt am Mittwochmittag, den 22.05.2024 einen Anruf eines angeblichen Lotterie-Mitarbeiters. So soll der 67-jährige 12 Monate an der Lotterie teilgenommen haben ohne je eingezahlt zu haben. Nun habe die Staatsanwaltschaft ein Verfahren eröffnet, das mit der Begleichung von 300 Euro eingestellt werden könnte. Ihm wurde eine Adresse und ein Name genannt, an den er die 300 Euro übergeben solle. Vor Ort traf er auf eine Hausbewohnerin, die dem Ganzen sehr skeptisch gegenüberstand. Erst dann bemerkte der 67-jährige, dass er Opfer eines Betruges wurde. Zu einem geldwerten Schaden kam es dank der Hausbewohnerin nicht.

