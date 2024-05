Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Handy setzt Notruf ab - doch kein Unfall.

Bechtolsheim/Friesenheim/Weinolsheim (ots)

Mehrere Feuerwehren der VG Alzey-Land, der VG Rhein-Selz, Rettungsdienst und Polizei rückten am gestrigen 21.05.2024 gegen 18:30 zu einem vermeintlichen schweren Verkehrsunfall im Bereich Bechtolsheim aus. Bei der Feuerwehrleitstelle in Mainz war ein automatischer Notruf (sog. E-Call) eingegangen. Vor Ort konnten die Rettungskräfte jedoch keinen Unfall vorfinden. Nach längerer Suche konnte die Ursache des automatischen Notrufs schließlich geklärt werden. Ein Winzer führte mit seinem Traktor arbeiten in einem Wingert zwischen Bechtolsheim/Friesenheim/Weinolsheim durch. Dabei viel ihm sein Mobiltelefon aus Traktor. Das Handy geriet anschließend unter ein am Traktor angehängtes Arbeitsgerät. Aufgrund der starken Erschütterungen und Beschädigungen ging die Technik im Telefon von einem schweren Unfall aus und setzte den automatischen Notruf ab. Die Einsatzkräfte konnten also letztendlich unverrichteter Dinge wieder abziehen, da außer dem Mobiltelefon glücklicherweise keine weiteren "Opfer" zu beklagen waren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell