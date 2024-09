Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Mit Machete unterwegs, Verletzte bei mehreren Unfällen, Polizist bei Widerstand verletzt, Äpfel gestohlen, Automaten aufgebrochen, nach Unfall geflüchtet

Heilbronn: Unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Unter dem Einfluss von Drogen war ein 23-Jähriger am frühen Sonntagmorgen im Heilbronner Straßenverkehr unterwegs. Der junge Mann wurde kurz nach Mitternacht in der Großgartacher Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem sein Opel einer Polizeistreife aufgefallen war. Im Rahmen der Kontrolle zeigte er Auffälligkeiten, welche auf eine akute Betäubungsmittelbeeinflussung hindeuteten. Daher wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser zeigte im Anschluss ein positives Ergebnis auf THC. Daher musste der 23 Jahre alte Autofahrer die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Außerdem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Heilbronn: Von Straße abgekommen und überschlagen

Am frühen Montagmorgen kam ein 50-Jähriger in Heilbronn mit seinem BMW von der Straße ab. Kurz nach 1 Uhr war der Mann mit seinem Fahrzeug zunächst im Saarlandkreisel unterwegs und befuhr anschließend die Saarlandstraße in Richtung SLK Klinikum. Hier kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Straße ab. Der BMW überschlug sich und kollidierte mit einer Laterne. Bei dem Unfall zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu die im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Heilbronn-Biberach: Zwei Tonnen Äpfel gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der vergangenen Woche circa zwei Tonnen Äpfel von einer Plantage im Gewann "Heidäcker". Zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr, und Samstagnachmittag, 16 Uhr, fuhren die Täter mit einem Fahrzeug auf die Plantage, nachdem sie zuvor den Maschendrahtzaun herunterdrückten. Anschließend wurden an einer von außen nicht einsehbaren Stelle die Äpfel abgeerntet und gestohlen. Der hierbei entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Vermutlich waren die Unbekannten mindestens zwei bis drei Stunden am Werk, bevor sie unerkannt flüchteten. Wer hat im Tatzeitraum rund um das Gewann "Heidäcker" verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Heilbronn: Polizist bei Widerstand verletzt

Leichte Verletzungen trug ein Polizist bei einem Widerstand am Samstagabend in Heilbronn davon. Gegen 23 Uhr wollte ein 23-jähriger Gast des Weindorfs das Gelände über ein Absperrgitter verlassen. Hiervon wurde er von einem Securitymitarbeiter abgehalten, woraufhin sich ein Streit zwischen den beiden Personen entwickelte. In dessen Rahmen soll es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Die hinzueilenden Polizisten konnten den 23 Jahre alten Mann mittels unmittelbarem Zwang zunächst zu Boden bringen und vorläufig festnehmen. Der Festgenommene zeigte sich im Anschluss äußerst aggressiv und unkooperativ, weshalb er in Gewahrsam genommen werden sollte. Auf dem Weg zum Streifenwagen wehrte der alkoholisierte 23-Jährige sich nach Kräften, weshalb er zunächst nicht in das Fahrzeug gesetzt werden konnte. Erst nachdem er erneut zu Boden gebracht werden musste, konnte er von mehreren Beamten in ein Dienst-Kfz gebracht werden. Beim Transport zur Dienststelle zeigte der Mann anschießend selbstverletzendes Verhalten. Im Rahmen der Widerstandshandlungen wurden ein Polizist sowie der 23-Jährige leicht verletzt.

Heilbronn: Zwei Verletzte nach Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in bisher unbekannter Höhe sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagmorgen in Heilbronn. Gegen 9.50 Uhr war ein 64-Jähriger in seinem Sangyyong auf der Neckarsulmer Straße unterwegs und missachtete vermutlich beim Einfahren in den Kreuzungsbereich mit der Binswanger Straße das Rotlicht der Ampel. Zeitgleich fuhr eine 66-Jährige in ihrem Opel von der Binswanger Straße, bei Grün zeigender Ampel, ebenfalls in die Kreuzung ein. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander wobei beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Ihre Pkws waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Fahrer wurden zur Behandlung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Heilbronn: Betrunkener mit Machete in der Innenstadt unterwegs

Am Freitagabend wurde der Polizei von mehreren Personen einen Mann mit einer Machete in der Heilbronner Innenstadt gemeldet. Zu einer direkten Bedrohung sein es nicht gekommen. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung mit starken Kräften konnte der 40-jährige Deutsche in der Schaeuffelenstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Machete wurde in seinem mitgeführten Rucksack aufgefunden und beschlagnahmt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Neckarwestheim: Unfall nach gefährlichem Überholmanöver

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Sonntagabend bei Neckarwestheim. Gegen 20.50 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Opel Corsa die Kreisstraße 2180 von Neckarwestheim kommend in Richtung der Landesstraße 1105. Als er zum Überholen eines Fahrzeugs ansetzte, übersah er vermutlich den entgegenkommenden Porsche eines 21-Jährigen. Beide Fahrzeugführer versuchten durch Gefahrenbremsungen und Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dies misslang und die Fahrzeuge kollidierten. Hierbei zog sich der Porschefahrer leichte Verletzungen zu, welche im Krankenhaus behandelt werden mussten. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten musste die K2180 für circa 90 Minuten in beide Richtungen voll gesperrt werden. Der Führerschein des 35-Jährigen wurde aufgrund des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sichergestellt.

Oedheim: Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Wie es am Samstagabend in Oedheim zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkws kam, ist bisher noch unklar. Gegen 22.13 Uhr kollidierten der Skoda eines 44-Jährigen und der Audi eines 36-Jährigen im Kurvenbereich der Adolf-Mantz-Straße miteinander. Beide Fahrer sowie der Beifahrer im Audi wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Automaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannten brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Automaten in Kochendorf auf. Zwischen Freitagabend, 21 Uhr, und Samstagnachmittag, 14.50 Uhr, machten sich der oder die Täter an den Automaten in der Bergrat-Bilfinger-Straße zu schaffen und öffneten diese gewaltsam. Anschließend flüchteten sie mit einem niedrigen vierstelligen Eurobetrag. Wie hoch der an den Automaten entstandene Sachschaden ist, ist noch unklar. Wer hat im Tatzeitraum rund um die Bergrat-Bilfinger-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Bad Friedrichshall: Audifahrer nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht den Fahrer eines Audi A7, nachdem dieser am frühen Samstagmorgen in Bad Friedrichshall einen Unfall verursachte und anschließend zu Fuß flüchtete. Gegen 4.20 Uhr kollidierte der Audi mit einem am rechten Fahrbahnrand des Rathausplatzes geparkten Ford Transit einer Bäckerei. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinbus circa 10 Meter nach hinten versetzt. Der Audi kam mittig auf der Fahrbahn, mit ausgelösten Airbags, zum Stehen. Dessen Fahrer stieg aus, verschloss das Auto und flüchtete. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Mehrere Zeugen konnten direkt nach dem Unfall einen circa 20 Jahre alten Mann bei dem Audi wahrnehmen und auch kurz sprechen, bevor dieser sich in Richtung einer Schule entfernte. Er wird wie folgt beschrieben: - Circa 20 Jahre alt - Kurze, braune, lockige Haare und einen Oberlippenbart - Trug eine weiße Weste aus Teddy-Stoff und eine helle, lange Hose Der Audi wurde zur Beweissicherung beschlagnahmt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem gesuchten Fahrer machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

