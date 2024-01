Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Brand in Trafohaus verursacht Stromausfall

Bonn-Auerberg, Saarbrückener Straße, 10.01.2024, 17:03 Uhr

Am späten Nachmittag wurde der Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst ein brennendes Trafohaus in der Saarbrückener Straße gemeldet. Bei Eintreffen konnte bereits aus einiger Entfernung eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Der Strom war bereits in einigen Straßen ausgefallen.

Um die Einsatzkräfte nicht zu gefährden, musste das Trafohaus zunächst durch die Stadtwerke Bonn stromlos geschaltet werden. Ein Atemschutztrupp brachte den Brand mit einem Löschrohr schnell unter Kontrolle. Im Anschluss wurde die Schadenstelle mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, ventiliert und durch die Stadtwerke freigemessen.

Aufgrund des Brandes kam es zu einem Ausfall der Stromversorgung in Bonn-Auerberg und Graurheindorf. Die Stadtwerke Bonn arbeitet mit Hochdruck daran, die Störung zu beseitigen.

Im Einsatz waren 16 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr, des Rettungsdienstes sowie des Führungsdienstes.

