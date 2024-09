Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Betrunkener verursacht Unfall, Versuchter Einbruch bei Autoteilehändler, Fahrzeug schwer beschädigt, Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Betrunkener verursacht Unfall und versucht zu flüchten Nachdem ein alkoholisierter Pkw-Lenker am Sonntagmorgen in Bretzfeld-Brettach einen Verkehrsunfall verursachte, versuchte er zunächst von der Unfallstelle zu flüchten, konnte jedoch wenig später von der Polizei festgenommen werden. Der 23-Jährige befuhr gegen 6 Uhr mit seinem Audi die Kreisstraße 2345 in Fahrtrichtung Mainhardt. Am Ortseingang von Brettach verlor er in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Eingangstreppe eines Wohnhauses. Danach fuhr er rückwärts und stieß mit einem Sperrmüllhaufen auf der gegenüberliegenden Straßenseite zusammen. Hier ließ der Mann dann sein Fahrzeug stehen und entfernte sich zu Fuß. Polizeibeamte konnten ihn kurz darauf ausfindig machen und vorläufig festnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp über 1,1 Promille an. Der 23-Jährige musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Am Fahrzeug und an der Treppe entstanden Schäden von insgesamt etwa 11.000 Euro.

Öhringen: Versuchter Einbruch bei Händler für Autoteile - Zeugen gesucht In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten Unbekannte in eine Öhringer Firma einzubrechen. Nachdem gegen 2.20 Uhr die Alarmanlage des Betriebs im Verrenberger Weg auslöste, wurde das Gebäude kurze Zeit später von mehreren Polizeibeamten umstellt und schließlich durchsucht. Hierbei konnten frische Aufbruchspuren an mehreren Zugangstüren festgestellt werden. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Wer im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen rund um den Verrenberger Weg gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Bretzfeld-Scheppach: Unbekannter zerkratzt Fahrzeug - 15.000 Euro Schaden Einen hohen Sachschaden verursachte ein bislang Unbekannter in der Nacht von Freitag auf Samstag an einem Auto in Bretzfeld-Scheppach. Der Besitzer des Fords parkte sein Fahrzeug gegen 21 Uhr am Straßenrand in der Uferstraße. Als er am Samstag um 10 Uhr zu seinem Auto zurückkam, stellte er fest, dass dieses ringsum frische Kratzer aufwies. Der Schaden wird auf insgesamt circa 15.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Öhringen sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder die Täterin geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Künzelsau: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht Nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker oder eine unbekannte Fahrzeuglenkerin zwischen Samstag und Sonntag einen geparkten Pkw in Künzelsau beschädigte und danach einfach weiterfuhr sucht die Polizei Zeugen. Der Besitzer eines BMWs parkte sein Auto am Samstag um 19 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Straße "An der Stadtmauer". Als er am Sonntag, gegen 17.30 Uhr, zu seinem Auto zurückkam, stellte er frische Beschädigungen an der vorderen Stoßstange und neongelbe Lackantragungen fest, die vermutlich vom Fahrzeug des Verursachers stammen. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell