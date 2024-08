Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Einbruch in Kiosk - Täter rammen Eingangstür mit Fahrzeug.

Lippe (ots)

Am Sonntagmorgen (25.08.2024) rammten zwei unbekannte Täter gegen 06:10 Uhr mit ihrem Fahrzeug die Eingangstür eines Kiosks an der Herforder Straße. Sie verschafften sich so gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum und entwendeten vermutlich mehrere Zigarettenstangen. Anschließend flüchteten die Täter mit dem unbekannten Auto in Richtung Felix-Fechenbach-Straße. Zeugen beschrieben die Täter als männlich, dunkel gekleidet und maskiert. Sie sollen zwischen 1,75 und 1,85 m groß und schlank gewesen sein. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 05231 6090. Ein Tatzusammenhang zu einer ähnlichen Tat am 23.08.2024 in Detmold (wir berichteten hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5849648) wird geprüft.

