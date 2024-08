Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Heiden/ Heßloh - Zu schnell unterwegs und verunfallt

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in Lage-Heiden/ Heßloh zu einem Motorradunfall mit Personenschaden. Gegen 15:25 Uhr befuhr ein 30-jähriger Kradfahrer aus Varel mit seinem Krad Kawasaki die Heßloher Straße in Fahrtrichtung Lemgoer Straße. Vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit kam der der 30-Jährige mit seiner Maschine während eines Überholvorgangs linksseitig von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde schwerverletzt dem Klinikum in Detmold zugeführt. Das beschädigte Krad wurde durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell