Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Kollision zwischen Pkw und E-Scooter

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 17:12 Uhr, befuhr ein 73-jähriger Pkw-Fahrer aus Detmold mit seinem Pkw VW Passat die Barntruper Straße in Fahrtrichtung Ernst-Hilker-Straße. In Höhe der Einmündung des Charles-Lindbergh-Ringes beabsichtigte er, nach links auf diesen abzubiegen. Im Abbiegevorgang übersah er den 17-jährigen Fahrzeugführer eines E-Scooters, welcher den Kreuzungsbereich in gleicher Richtung geradeaus überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der verletzte 17-Jährige wurde mit einem Rettungswagen dem Klinikum in Detmold zugeführt. Das E-Scooter wurde Familienangehörigen des 17-Jährigen ausgehändigt. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 6090.

