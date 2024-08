Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt zwei betrunkene Mädchen in Gewahrsam

Bielefeld (ots)

Die Bundespolizei hat am frühen Dienstagabend (20. August) im Hauptbahnhof Bielefeld zwei Mädchen in Gewahrsam genommen. Die 14- und 15-jährigen Jugendlichen waren derart betrunken, dass sie in die Obhut ihrer Eltern übergeben werden sollten.

Während die 14-Jährige bald durch ihre Mutter von der Wache abgeholt wurde, wurde der 15-Jährigen die Wartezeit offenbar zu lang. Als sie in einen Papierkorb urinieren wollte, griff ein Bundespolizist ein. Sie versetzte sie ihm eine Ohrfeige und schlug ihm die Brille vom Kopf. Weitere Ohrfeigen wurden abgewehrt. Die Minderjährige wurde mit einer Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte an ihre Eltern übergeben.

Ob Frust über das Ende der Sommerferien der Grund für das Verhalten der beiden war, ist nicht bekannt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell