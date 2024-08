Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der StA Kleve und der BPOL Kleve zu Durchsuchungsmaßnahmen im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen vier Beschuldigte wegen Sachbeschädigung durch Graffiti

Kleve - Mönchengladbach - Oberhausen (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Kleve ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kleve gegen vier Deutsche, eine 32-jährige Frau und drei Männer im Alter von 25, 30 und 41 Jahren, wegen des Verdachts der fortgesetzten Sachbeschädigung durch Graffiti. Der hieraus entstandene Sachschaden durch mindestens 64 Taten kann derzeit auf über 200.000 EUR beziffert werden.

Am Morgen des 15. August 2024 durchsuchten zahlreiche Einsatzkräfte der Bundespolizei auf Grundlage von Beschlüssen des Amtsgericht Kleve die Wohnungen der Beschuldigten in Mönchengladbach und Oberhausen. Die Auswertung der jeweils vor Ort sichergestellten zahlreichen Beweismittel dauert an.

