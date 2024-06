Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schlüssel entwendet - Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte begaben sich in der Zeit vom Freitag 21.06.2024, 17:30 Uhr bis Samstag 22.06.2024, 05:10 Uhr auf das Gelände des Krankenhauses in der Oehrenstöcker Straße. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäudeinneren und entwendeten aus einem Schlüsselkasten mehrere Schlüssel. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro an einer Stahltür. Zeugenhinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter der Rufnummer 03677/601124 (Bezugsnummer 0157253/2024) entgegen.(nn)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell