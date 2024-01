Polizei Münster

POL-MS: Fahrzeug mit französischem Kennzeichen flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Bereits am vergangenen Sonntag (21.1., 10:05 Uhr) ist es an der Soester Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen. Ein Fahrer flüchtete nach dem Zusammenstoß mit seinem Fahrzeug.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Auto die Soester Straße in Richtung Hafen. Ihm kam in einer Engstelle ein Fahrzeug entgegen. Der Fahrzeugführer wich zunächst in eine Parklücke aus. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, fuhr der Unbekannte an und es kam zum Zusammenstoß. Der Beifahrer des Flüchtigen sprach kurz mit dem 23-Jährigen und sie verabredeten, in der Nähe zu warten. Der Unbekannte setzte seine Fahrt dann jedoch in Richtung des Hansarings fort.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Volkswagen Multivan mit französischen Kennzeichen handeln.

Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell