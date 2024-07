POL-K: 240630-2-K Leitender Polizeidirektor Martin Lotz zieht Bilanz: "Sicherheitskonzept ging auf"

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Bei der Zündung von mutmaßlich einem pyrotechnischen Gegenstand im Eingangsbereich eines Wohnhauses in der Keupstraße in Köln-Mülheim sind in der Nacht zu Samstag (29. Juni) mehrere Scheiben und die Eingangstür des Gebäudes stark beschädigt ...

mehr