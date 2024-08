Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen - Zwei Leichtverletzte bei Abbiegeunfall

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr eine 55-jährige Frau aus Schlangen mit ihrem PKW Ford die obere Straße in Richtung Kohlstädter Straße. An der Einmündung Langetalstraße beabsichtigte die Autofahrerin, nach links abzubiegen und übersah dabei einen 41-jährigen Motorradfahrer mit einem 11-jährigen Jungen auf dem Sozius. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der Motorradfahrer stürzte. Er und sein Sozius, beide ebenfalls aus Schlangen, wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus nach Paderborn verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Zeugenhinweise bitte an das Verkehrskommissariat Detmold, Tel. 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell